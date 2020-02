I nove venerdì al Sacro Cuore: il 6 marzo si parte!

(Ogni pratica e devozione è da intendersi come validissimo aiuto e non come tecnica che automaticamente ci ottenga guadagni sul piano della vita spirituale. La nostra disposizione e coscienza devono essere sempre orientate alla autentica speranza cristiana: c’è bisogno della nostra volontà che liberamente dica sì alla salvezza ottenuta dal sacrificio di Cristo per ogni anima che la voglia accogliere. Poiché nessuno può presumere della propria virtù, del proprio stato di grazia e della propria perseveranza finale. NdR)

di Anita Baldisserotto

Vi spiego i nove venerdì al Sacro Cuore ❤️.

In sostanza la pratica dei primi nove venerdì del mese al Sacro Cuore consiste in questo: ricevere la Comunione il primo venerdì del mese per nove mesi consecutivi (si può cominciare in qualsiasi mese) secondo le intenzioni del Cuore di Gesù e in spirito di riparazione (ossia amare il Cuore di Gesù per tutti quelli che non lo amano).

Ovvio che per ricevere l’Eucarestia è necessario essere confessati. Gesù, apparendo a Santa Margherita Maria Alacoque, ha detto che chiunque avrebbe fatto questa pratica avrebbe avuto queste grazie (riporto le parole di Gesù):

1. Io darò loro tutte le grazie necessarie al loro stato

2. Metterò e conserverò la pace nelle loro famiglie

3. Li consolerò in tutte le loro pene

4. Sarò loro sicuro rifugio in vita e specialmente in punto di morte

5. Spanderò copiose benedizioni su di ogni loro impresa

6. I peccatori troveranno nel mio Cuore la sorgente e l’oceano infinito della misericordia

7. Le anime tiepide si infervoreranno

8. Le anime fervorose giungeranno in breve tempo a grande perfezione

9. La mia benedizione poserà anche sulle case dove sarà esposta ed onorata l’immagine del mio Cuore

10. Ai sacerdoti io darò la grazia di commuovere i cuori più induriti

11. Le persone che propagheranno questa devozione, avranno il loro nome scritto nel mio Cuore e non ne sarà cancellato mai.

12. A tutti quelli che, per nove mesi consecutivi, si comunicheranno al primo venerdì d’ogni mese, io prometto la grazia della perseveranza finale: essi non morranno in mia disgrazia, ma riceveranno i Santi Sacramenti (se necessari) ed il mio Cuore sarà loro sicuro asilo in quel momento estremo.

Non so voi MA MI PIACE TUTTO 😉 comincerei a marzo quindi il primo venerdì sarebbe il 6. Sui social vi ricorderei io per tempo il da farsi così facciamo il tutto insieme – in tantissimi avete già detto di sì e di questo sono grata!!!!!

Anita

QUI IL LINK ALL’ARTICOLO ORIGINALE PUBBLICATO SUL BLOG DEI MIENMIUAIF – MIA MOGLIE ED IO