Coronavirus, il messaggio pieno di fede del parroco di Castiglione D’Adda

In queste ore in cui si rincorrono gli aggiornamenti sulla diffusione del coronavirus Covid-19 nel nostro Paese, sono saliti a 89 gli infettati in Lombardia (sono più di 100 in Italia). Si sono registrati anche i primi casi a Torino e Milano, mentre si è scoperto che il presunto “paziente zero” rientrato dalla Cina – e amico del primo dei contagiati, il 38enne di Codogno, ​che resta in prognosi riservata e le cui condizioni sarebbero gravi, così come è stata contagiata anche la moglie incinta di 8 mesi, oltre a cinque operatori sanitari – non ha mai contratto il coronavirus.

Due intanto sono stati i decessi: la prima vittima del coronavirus in Italia è un uomo di 78 anni – uno dei due anziani risultati positivi in Veneto a Vo’ Euganeo – deceduto nell’ospedale di Monselice; mentre la seconda vittima, risultata infetta da coronavirus, è una donna morta in casa a Casalpusterlengo (sebbene non sia chiaro se sia stata l’infezione a causare il decesso, dovuto a un infarto).

Intanto a Castiglione d’Adda, comune del lodigiano con poco più di 4.500 abitanti e una cinquantina di esercizi commerciali, paese d’origine del 38enne residente a Codogno, don Gabriele Bernardelli ha voluto inviare un messaggio pieno di speranza e fede ai suoi parrocchiani. Ascoltate, qui di seguito, il suo messaggio vocale.