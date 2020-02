Arrivo trafelata alla stazione, prendo il treno e la corsa diviene per me preghiera

Prendere il treno è spesso occasione di riflessione, conoscenza, e talora diArrivo, trafelata, alla stazione: il mio treno parte fra poco.In piedi, curvo, sembra osservare con tutta l’attenzione di cui è capace un centimetro di marciapiede, oppure la punta delle sue scarpe. È di una fissità e di una concentrazione incredibili, e nello stesso tempo. Ah, dimenticavo. La testa china è coperta da un cappello di carta dorata e luccicante, tipo quelli dei dee-jay.

Salgo sul treno, e mi infilo nelle orecchie le cuffiette per ascoltare la Cantata BWV 140 di Bach: parla delle vergini sagge, dell’unione amorosa fra Cristo e l’anima, dell’attesa trepidante, gioiosa e straziante ad un tempo, che viviamo nel “già e non ancora”. Entra nel vagone un gruppo chiassoso e colorato di giovani donne nigeriane, sui cui mezzi di sostentamento purtroppo è difficile avere qualche dubbio. Un cappello da festa in discoteca sul capo chino di un clochard. Il canto delle vergini sagge contrappuntato dalle risate sgargianti e disperate delle sorelle africane. Il contrasto stridente e acuminato fra la vocazione dell’uomo e della donna e la realtà dei miei fratelli e sorelle. Noi “risorti”, gente “in piedi”, che si rispecchia nella fissità umiliata ed assente del barbone. Noi, stirpe scelta da un Dio innamorato di noi, che si scontra con la dignità violata del corpo delle nostre sorelle, ridotto ad oggetto del piacere altrui. Kyrie, eleison.

