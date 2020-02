È peccato per una cattolica sposare un evangelico ricevendo la bendizione del pastore?

“Vediamo il dubbio che mi ha presentato Neusa, di Osasco (San Paolo): ‘Mia figlia è cattolica e ha sposato un evangelico nella chiesa di lui, con la benedizione di un pastore. È nel peccato?‘

Nella sua rubrica sul quotidiano O São Paulo , dell’arcidiocesi brasiliana di San Paolo, padre Cido Pereira ha risposto questa settimana a un dubbio espresso da una madre di famiglia:

Neusa, purtroppo il matrimonio di sua figlia cattolica con un evangelico non è stato il sacramento del matrimonio, perché gli evangelici non hanno sacramenti, e per alcune Chiese non esiste neanche l’indissolubilità del matrimonio. Sarà quindi difficile per la coppia battezzare il figlio nella Chiesa cattolica, perché il Battesimo richiede a entrambi i genitori l’impegno a educare i figli nella fede cattolica. Sua figlia ha semplicemente deciso di sposarsi nella Chiesa evangelica, pazienza.

Quanto al fatto che sia nel peccato è difficile dirlo, perché affinché esista un peccato dev’esserci la piena consapevolezza del fatto che si sta facendo una cosa sbagliata, che va contro la volontà di Dio. La mancanza di conoscenza della dottrina cristiana fa sì che la persona non sia in colpa come potrebbe sembrare. Se c’è stato o meno peccato è nella sua coscienza. Spero che capisca che come cristiana cattolica dovrebbe essere più salda nella fede.

Capisco anche, Neusa, che noi cattolici dobbiamo essere più saldi nella testimonianza della nostra fede. Quanto allo sposo, se ha chiesto lui il matrimonio nella Chiesa evangelica e se da parte di lei non c’è stata alcuna richiesta, la sposa ha commesso una mancanza.

Quando c’è amore tra cattolici ed evangelici, l’unione dev’essere caratterizzata dal rispetto reciproco. Sarebbe stato molto bello se il matrimonio di sua figlia fosse stato celebrato come indica la Chiesa cattolica, il che non avrebbe impedito in alcun modo una riflessione e una benedizione da parte del pastore della Chiesa di suo marito. Spero che trasmetta a sua figlia quello che ho detto”.