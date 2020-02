Weekend di sangue per i cristiani in Burkina Faso

Domenica cruenta nel noto Paese dell’Africa occidentale: una chiesa protestante nel paesino di Pansi, situato nel nord del Burkina Faso, è stato preso di mira da terroristi jihadisti lo scorso 16 febbraio. «Il bilancio provvisorio era di 24 persone assassinate, tra cui il pastore di una chiesa protestante», ha indicato il colonnello Salfo Kaboré, governatore della regione del Sahel. L’attacco ha fatto pure 18 feriti e diverse persone sono state rapite. Stando ai primi elementi disponibili, «un gruppo armato terrorista» ha fatto irruzione nel villaggio e «attaccato la pacifica popolazione della località dopo averla ben individuata e distinta dai non-residenti».

Quest’attacco è sopraggiunto nella medesima provincia in cui un pastore e quattro persone a lui vicine (suo figlio, i suoi nipoti e un diacono) erano state rapite l’11 febbraio, prima di essere assassinate alcuni giorni più tardi. Così precisava la ONG Open Doors:

Il diacono Lankoandé Babilibilé è stato il primo ad essere trucidato. Alcuni uomini armati e non identificati l’hanno assassinato nella notte tra il 10 e l’11 febbraio, e poi hanno rubato la sua automobile. Il suo veicolo è stato quindi utilizzato per rapire il pastore Omar Tindano, nonché due delle sue figlie, suo figli e due nipoti. Le due figlie sono state liberate illese il 13 febbraio, ma in serata si era appreso che Omar era stato assassinato insieme con i suoi due nipoti.