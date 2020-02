Trovare la fede: il diorama che mostra la misericordia medica cattolica in azione

Una serie che analizza le arti visive per trovare i segni della Chiesa universale in luoghi a volte inaspettati.

Fornire assistenza medica è sempre stato uno dei punti di forza della Chiesa cattolica, andando ben al di là delle 700.000 mascherine inviate di recente in Cina. È raro trovare dei diorami in 3D della misericordia medica cattolica in azione. Questo modello di 30 centimetri mostra l’ospedale di Santa Cruz di Toledo, in Spagna, cinquecento anni fa. Con un grande altare sullo sfondo, sembra quasi una chiesa con una sorta di grandi letti. Potrebbe confondere il pubblico di oggi, ma in passato avrà senz’altro offerto conforto ai pazienti più pii.

Photo by Lucien de Guise, courtesy of the Wellcome Collection/Science Museum

Lucien de Guise è su Instagram @crossxcultural. Cattolico, scrittore, editore, curatore ed ex direttore di musei, vuole gettare ponti attraverso l’arte.