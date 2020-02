Non dimentichiamo quanto bene abbiamo già ricevuto

In quel tempo, i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un pane solo.

Allora egli li ammoniva dicendo: «Fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode!».

E quelli dicevano fra loro: «Non abbiamo pane».

Ma Gesù, accortosi di questo, disse loro: «Perché discutete che non avete pane? Non intendete e non capite ancora? Avete il cuore indurito?

Avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite? E non vi ricordate,

quando ho spezzato i cinque pani per i cinquemila, quante ceste colme di pezzi avete portato via?». Gli dissero: «Dodici».

«E quando ho spezzato i sette pani per i quattromila, quante sporte piene di pezzi avete portato via?». Gli dissero: «Sette».

E disse loro: «Non capite ancora?». (

Mc 8,14-21)

Che cos’è che prende normalmente il sopravvento nella nostra vita? La preoccupazione di ciò che ci manca:

Ma i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un pane solo. Allora egli li ammoniva dicendo: «Fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode!». E quelli dicevano fra loro: «Non abbiamo pane».

Davanti alla mancanza di pane i discepoli sembrano essere sordi ai discorsi di Gesù. Non riescono a capire cosa sta dicendo loro perché sono totalmente assorbiti da quello che pensano essere la cosa importante. È quello che capita molto spesso a noi quando la vita stravolge le nostre priorità e ci fa vivere tutti ripiegati su preoccupazioni lecite ma che a un certo punto si trasformano in vere e proprie paranoie che paralizzano la vita. E’ la stessa dinamica che vivono i discepoli: da una parte sanno che c’è Gesù, ma dall’altra vivono come se lui non ci fosse. L’ateismo pratico è ciò che trasforma la nostra vita di credenti teorici in inferno. Noi sappiamo con la nostra testa che non siamo soli ma viviamo come se fossimo soli davanti ai problemi. Per questo Gesù tenta di ricordare ai suoi discepoli l’episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci:

«Perché discutete che non avete pane? Non intendete e non capite ancora? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite? E non vi ricordate, quando ho spezzato i cinque pani per i cinquemila, quante ceste colme di pezzi avete portato via?». Gli dissero: «Dodici». «E quando ho spezzato i sette pani per i quattromila, quante sporte piene di pezzi avete portato via?». Gli dissero: «Sette». E disse loro: «Non capite ancora?».

Certe volte basterebbe ricordarsi con molta lealtà di come il Signore ci ha già aiutato in passato. Se ricordassimo tutte le volte che abbiamo superato cose difficili forse ci ricorderemmo anche di dire a noi stessi: “perché non dovrebbe aiutarmi anche questa volta?”. Questa sorta di amnesia del bene ricevuto ci fa vivere male il presente.

#dalvangelodioggi