Salva la sorellina dalla casa in fiamme: ha cinque anni e si chiama Noè

È una bella storia che ci viene direttamente dalla Georgia (sud-est degli USA). Il coraggio di questo bambino quinquenne ha impressionato perfino i pompieri: domenica 16 febbraio, Noah si è svegliato mentre la sua camera andava a fuoco. Dando prova di sbalorditivo sangue freddo, il ragazzino ha subito cercato la sorellina Lilly, di 2 anni, e l’ha fatta uscire dalla finestra della camera, collocata al pianterreno direttamente sulla strada. Allo stesso modo ha fatto uscire il cane e poi si è recato ad allertare lo zio, che vive giusto accanto. Il fuoco, che è divampato nella stanza dei bambini, ha rapidamente invaso il resto della casa ma gli altri otto inquilini si erano messi in sicurezza, riportando appena qualche bruciatura minore. La casa è da ricostruire, sì, ma loro sono tutti sani e salvi.

«Abbiamo già visto dei bambini che allertavano le famiglie, ma che un bimbo di 5 anni sia sufficientemente lucido da fare questo è straordinario», ha commentato alla CNN Wayne Jamison, il capo dei pompieri della contea di Bartow. «Senza Noah, oggi non saremmo qui», ha commentato ammirato il nonno. Impressionati dal coraggio di questo giovanissimo eroe, i pompieri lo hanno insignito del titolo onorario di pompiere e gli hanno conferito un premio generalmente riservato ai vigili professionisti. Noah l’ha mostrato bene: non c’è soglia minima di età per compiere atti belli.

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]