Ce l’ho fatta! Cosa mi ha dato un anno intero con Santa Brigida

Sarò sincera con voi, ciò che mi ha convinta a pregare lein realtà sono state leche Gesù ha lasciato alla Santa per coloro che si impegnano a recitarle.Certo,(già…sapete quanto dura un anno per me che mi scordo anche di annaffiare le piante una volta a settimana?) però c’è da dire che le grazie sono immense!Solo per citarne qualcuna: quindici peccatori della tua stirpe si convertiranno; quindici giorni prima di morire, avrai una(e già qui potevo anche ritenermi soddisfatta); saranno conservati i tuoi cinque sensi; sarai preservato dalla morte improvvisa; la persona che le reciterà,…Gesù si è proprio sbilanciato insomma!

Capite bene quindi che all’inizio le recitavo per un certo tornaconto personale. Poi qualcosa è cambiato.

Giorno dopo giorno e mese dopo mese mi sono affezionata a questa faticosissima, ma bellissima devozione. Sì, perché trovare venti minuti anche la domenica non era proprio nella lista delle cose da fare tra dormire fino alle undici, pranzo dai suoceri e aperitivi vari.

Comunque mi sono ritrovata, al termine dell’anno a sentire un vuoto: adesso come li avrei spesi quei venti minuti? E qui abbonda la grazia! Una devozione ne trascina sempre un’altra. Come per le caramelle Fondant, così è la preghiera. Parti con un impegno, anche piccolo, ma fisso. Poi più preghi e più ne senti il bisogno. Ho capito tramite le orazioni che le novene, i tridui o tutte le altre devozioni (per esempio i primi nove venerdì del mese) hanno un loro significato: ci aiutano ad essere costanti, a non mollare, a perseverare nella preghiera e a crescere in essa. Se fosse per noi pregheremo solo quando qualcosa va storto.

Invece la preghiera ripetitiva ci aiuta a coltivare quel rapporto di amicizia con Gesù. E’ il nostro appuntamento quotidiano con lui che pian piano ci trasforma e smussa gli angoli del nostro carattere. Così è stato per mia madre ad esempio, che recitando le orazioni di Santa Brigida è diventata una donna più vicina a Cristo (ora recita il Rosario…prima non ne era in grado!), ma non solo, da mamma e moglie spesso arrabbiata e nervosa è diventata più serena e pacata (certo potrebbe influire anche l’età…ma non diteglielo!).

Proviamoci allora. Se abbiamo timore di non farcela iniziamo con un triduo per poi passare ad una novena e chissà, un giorno, se magari vi ho convinto, proprio alle quindici Orazioni di Santa Brigida!

