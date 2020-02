Trovate la guarigione in Quaresima con Maria

Abbiamo tutti bisogno di guarigione. Spesso la nostra vita è confusionaria, e gli errori che commettiamo sono difficili da superare.

Ad ogni modo, la buona notizia è che Dio può guarire le nostre ferite, e chi può intercedere meglio per noi della nostra Mamma celeste, la Beata Vergine Maria? Come qualsiasi madre, il suo cuore soffre alla vista delle nostre ferite, e vuole fare tutto ciò che può per aiutarci a fasciarle e ad andare avanti, rinnovati e in piena salute spirituale.

Il parroco e mariologo padre Edward Looney ci offre una strada di questo tipo nel suo nuovo libro, A Lenten Journey with Mother Mary, in cui propone delle brevi meditazioni per ogni giorno della Quaresima.

Ogni meditazione riflette sia sulla vita interiore che sulla preghiera, usando i messaggi di varie apparizioni mariane approvate per aiutarci a ritrovare la retta via.

La prima settimana ha come tema “Esaminare la vostra Coscienza”, e si concentra sul fatto di aprire la propria anima per capire dove c’è bisogno di crescere in questa Quaresima.

La seconda e la terza settimana di riflessione puntano all’importanza della “Preghiera per gli Altri”, e indicano come spesso Maria voglia intercedere per i nostri fratelli e le nostre sorelle nel mondo.

Nella quarta settimana, “Maria ci insegna i Metodi della Preghiera”, padre Looney sottolinea i vari modi in cui Maria ci ha insegnato a pregare nelle sue apparizioni.

La quinta settimana si concentra sulla “Guarigione”, e punta a Maria per trovare una via per rinnovare la nostra vita e il mondo.

La Settimana Santa è volta ad accompagnare Maria nella settimana sacra della Passione di Gesù, e padre Looney conclude il suo libro con un’ultima serie di riflessioni durante l’Ottava di Pasqua, concentrandosi in particolare su Maria e sul messaggio della Divina Misericordia.

Il libro offre una nuova prospettiva per la Quaresima, favorendo il rinnovamento spirituale e offrendo anche informazioni sulle apparizioni mariane che potreste non conoscere a fondo.

Se state cercando un modo per approfondire la vostra vita spirituale, trovare la guarigione e crescere nel vostro rapporto con Maria, scegliete A Lenten Journey with Mother Mary!