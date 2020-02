10 cose che ho imparato grazie ai miei cinque figli

Al giorno d’oggi le famiglie numerose non sono di moda. Dire che ho cinque figli mi ha trasformata nella destinataria di espressioni di stupore e a volte di disapprovazione.

Non manca mai qualcuno che dica “Siete pazzi”, al che rispondiamo sempre di sì, perché bisogna davvero essere un po’ folli per avventurarsi nel mondo delle famiglie numerose.

8 mesi fa è nata la mia quinta figlia, accompagnata da una gioia indescrivibile. Nonostante la paura dell’ignoto, sembra che sia arrivata per confermarci che in questa famiglia le era da sempre stato riservato un posto, solo che ci ha messo un po’ di più ad arrivare.

Vorrei raccontarvi alcune delle cose che hanno aiutato la nostra famiglia nel processo di apprendimento.

1 L’ora di andare a dormire è fondamentale

I bambini hanno bisogno di riposare per crescere, e i genitori hanno bisogno di un po’ di tempo da trascorrere da soli per “collegarsi”, e per questo l’ora per andare a letto non è negoziabile. Ci assicuriamo che i bambini abbiano il riposo necessario e noi genitori possiamo conversare con calma, vedere un film o terminare tranquilli qualsiasi compito pendente.

Questo richiede una disciplina quasi militare, perché si incontrano sempre delle resistenze, ma vale la pena di insistere.

2 Indipendenza non significa abbandono

Fondamentale nell’educazione è far sì che l’educando se la sbrighi un po’ da solo, e quando si hanno molti figli diventa imprescindibile. Ciò non vuol dire abbandonare i bambini alla propria sorte, ma accettare che una parte importante del loro sviluppo è imparare a fare le cose da soli, e che è vitale essere lì per insegnarglielo.