“Madre della vita…”. La preghiera di Papa Francesco alla Madonna dell’Amazzonia

«Di fronte alla bellezza dell’Amazzonia, che abbiamo scoperto sempre meglio durante la preparazione e lo svolgimento del Sinodo, credo che la cosa migliore sia concludere questa Esortazione rivolgendoci a lei».

Così Papa Francesco ha concluso Querida Amazonia, l’esortazione apostolica in cui ha rilanciato il tema della evangelizzazione e della salvaguardia del “polmone verde del mondo”, la “cara” Amazzonia.

Filipe Frazao/Shutterstock I meandri del Rio delle Amazzoni

Una chiusura con una preghiera alla Madonna affinchè, attraverso la sua intercessione, la sua protezione, questa terra meravigliosa possa continuare a vivere come un tempo, quando lo sfruttamento dell’uomo non aveva ancora violato gli straordinari ecosistemi presenti. Ecco perchè il Papa chiede di condividere con lui questa preghiera, e recitarla in modo continuo.