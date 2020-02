Utero in affitto: cosa proverà il bambino quando scoprirà di essere stato acquistato?

Ricordo che molti cantanti, calciatori, attori eccetera (insomma gente ricca), sono a favore della gestazione per altri, utero in affitto, gravidanza solidale. Essere a favore di tutte queste aberrazioni è parimenti obbrobrioso se i committenti sono eterosessuali o omosessuali. Non è che se gli acquirenti sono un uomo e una donna, allora va bene:(sì, quello che si forma con i gameti è un bambino, un essere umano), essendo cullato 9 mesi – se va bene e la gravidanza non è gemellare, allora in tal caso termina prima coi rischi annessi e connessi –o terrorizzata dal fatto che potrebbe non ricevere il compenso pattuito se il prodotto non dovesse essere conforme all’ordinazione,

E la prova sta nella sofferenza che i bambini adottati da neonati possiedono, nella loro ansia delle origini che vivono quando arrivano all’adolescenza (e spesso tanto prima).

Quando si parla di surrogazione non dobbiamo solo – purtroppo – pensare alle donne, ma concentrarci sul bambino. Che ne sarà di lui quando scoprirà di essere stato acquistato? Che ne sarà di lui quando capirà che l’amore che ha mosso i genitori per averlo era un bisogno d’amore verso loro stessi? Come reagirà quando – come spesso accade – deluderà i genitori?

Non siamo contro Tiziano Ferro, Ronaldo eccetera eccetera perché siamo perfidi. Siamo solo a favore della salute del bambino che ha diritto di essere salvaguardata. Le persone adulte facciano un po’ come vogliono, ma i bambini no, grazie. Lasciamoli stare.

