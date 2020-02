Lo spot quaresimale più sopra le righe dell’anno

Cappellano del santuario di Montligeon, Don Bertrand sembra pronto a rischiare l’indigestione perché le sue pecorelle non abbiano paura di camminare verso Pasqua. In un video condiviso sui social network dice:

Il tempo di Quaresima che si avvicina è un momento privilegiato per apprendere a distaccarci da un certo numero di beni di consumo…

Prima di gettarsi freneticamente su un pacchetto di cioccolatini. Giocando abilmente sulla distanza tra la parola e il gesto, il paradosso tra le intenzioni e gli atti che ciascuno di noi quotidianamente vive, il cappellano ci mette a nostro agio. Perché sì, spogliarsi e vivere in gioiosa sobrietà non è facile.

La Quaresima è un tempo di conversione ideale per ritrovare una vita unificata, e per questo il santuario di Montligeon propone un percorso di preparazione che dura per tutto il periodo quadragesimale, con una breve meditazione quotidiana e un proposito derivato dalla Parola del giorno. Ma – invita ancora don Bertrand – «senza frenesia, senza precipitazione, con quella serenità che marca il tempo quaresimale».

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]