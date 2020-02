Foto esclusive: la grotta di Nostra Signora di Lourdes… nel Bronx

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Mentre le campane suonavano l’Ave Maria con il sottofondo dei martelli pneumatici e dei lavori di costruzione nelle strade del Bronx a mezzogiorno, la comunità parrocchiale, munita di ombrelli, è apparsa sul sagrato della chiesa di St. Lucy per la celebrazione della Messa in onore di Nostra Signora di Lourdes nel giorno della sua festa.

Soprannominata “la Lourdes d’America”, St. Lucy ha una delle più grandi repliche della grotta francese in cui la Beata Madre è apparsa a Bernadette Soubirous nel 1858.

La grotta è il risultato di un’ispirazione di monsignor Pasquale Lombardo, primo parroco, che rimase profondamente toccato dopo aver visitato Lourdes a metà degli anni Trenta. Tornato a casa, chiese a Gino Brandolini, un artigiano italiano, di realizzare la grotta che oggi si erge nel Bronx come luogo di preghiera e guarigione per più di 20.000 visitatori ogni anno.

Padre Nikolin Pergjini, il parroco attuale, ha avviato una decina di anni fa la tradizione di celebrare la Messa nella grotta nella festa di Nostra Signora di Lourdes e Nostra Signora del Carmelo.

Mentre la pioggia scendeva, i fedeli hanno onorato la Beata Madre. La profonda devozione e la gratitudine erano evidenti. Molti dei presenti visitano giorno e notte la grotta, diventata una parte importante della vita di fede di questa piccola comunità del Bronx.

La grotta ha anche un rivolo d’acqua che scende dalle rocce, e anche se è semplice acqua newyorkese molti sostengono che il Signore abbia operato dei miracoli attraverso di essa, portando la guarigione fisica e spirituale.

L’arcidiocesi di New York non ha mai ricevuto la richiesta di indagare su queste affermazioni, ma sono forse la profonda devozione e le preghiere a far realizzare i “miracoli”, indipendentemente dall’acqua. Ad ogni modo, è un luogo che tocca i cuori e arricchisce la fede, e al giorno d’oggi anche questo è un miracolo.

Nostra Signora di Lourdes, prega per noi!

Per ulteriori informazioni su St. Lucy e la grotta, visitate il sito web della chiesa, https://stlucybronx.org/.