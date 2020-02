8 canonizzazioni epiche dell’ultimo decennio

Il decennio 2010-2019 è stato prodigo di canonizzazioni e beatificazioni, molte delle quali di proporzioni storiche. Eccone otto particolarmente significative:

1 e 2 – Papi San Giovanni Paolo II e San Giovanni XXIII

Papa Francesco li ha dichiarati santi il 27 aprile 2014 nel corso di una grande cerimonia concelebrata con più di mille sacerdoti, inclusi cardinali e vescovi, alla presenza di 800.000 pellegrini in Piazza San Pietro.

3 – Santa Madre Teresa di Calcutta

Una delle personalità cattoliche più amate e influenti di tutti i tempi, la missionaria della carità è stata proclamata santa da Papa Francesco il 4 settembre 2016.

4 e 5 – San Francisco Marto e Santa Jacinta Marto, pastorelli di Fatima

Il 13 maggio 2017, nel Santuario di Nostra Signora di Fatima, in Portogallo, è stata la volta dei due fratellini a cui la Madonna apparve nel 1917 mentre erano con la cugina Lúcia, morta molti anni dopo di loro e il cui processo di canonizzazione è ancora agli inizi.

6 e 7 – Papa San Paolo VI e il vescovo Sant’Oscar Romero

Il 14 ottobre 2018, insieme ad altri cinque beati, sono stati canonizzati in Vaticano questi due grandi nomi della Chiesa del XX secolo in un’altra celebrazione di grande impatto sulla pietà popolare, soprattutto per i popoli centroamericani.

8 – Santa Dulce dei Poveri

Il 13 ottobre 2019, Papa Francesco ha canonizzato in Vaticano la prima santa nata in terra brasiliana, l’amatissima Suor Dulce, la cui opera di carità cristiana, di proporzioni straordinarie, è stata riconosciuta già quando era ancora viva. Nella stessa celebrazione è stato canonizzato, tra gli altri, anche San John Henry Newman.