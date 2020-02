5 versetti biblici per chiedere a Dio la guarigione

Spesso ci sono momenti nella nostra vita in cui una malattia o un problema crea un peso notevole, e potremmo avere difficoltà anche a svolgere le nostre attività quotidiane. Non è facile da sopportare, e la guarigione non si verifica sempre in modo immediato.

Qualunque sia la situazione, non dovremmo aver paura di gridare a Dio per guarire. Egli risponde sempre alle nostre preghiere, e se questo non garantisce in ogni caso un ritorno miracoloso alla piena salute, a volte accade.

Una buona risorsa a cui rivolgersi è la Bibbia, in cui molti personaggi hanno chiesto a Dio la guarigione. Alcuni di loro sono completamente guariti, mentre altri sono stati rafforzati nella loro fede. Possiamo far nostre le loro preghiere e chiedere a Dio di guarirci, nel corpo o nell’anima.

1 Guariscimi, Signore, e io sarò guarito, salvami e io sarò salvato, poiché tu sei il mio vanto (Geremia 17, 14).

2 Nell'angoscia gridarono al Signore ed egli li liberò dalle loro angustie. Mandò la sua parola e li fece guarire, li salvò dalla distruzione. Ringrazino il Signore per la sua misericordia e per i suoi prodigi a favore degli uomini (Salmo 107, 19-21).

3 Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie (Salmo 103, 2-3).

4 «Gesù maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono sanati (Luca 17, 13-14).