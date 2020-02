Siete single? Recitate questa preghiera per un futuro coniuge

Essere single e sentirsi chiamati al sacramento del matrimonio può essere difficile. Possiamo credere fermamente che Dio ci stia chiamando al matrimonio ma non conoscere nessuno con cui pensare anche solo di uscire!

In ogni caso, è sempre appropriato pregare e gridare a Dio nella nostra angoscia. Solo Lui può alleviare il nostro peso e mostrarci la strada da seguire.

Nel frattempo, ecco una preghiera per un futuro coniuge, che chiede a Dio di donarci qualcuno che cammini accanto a noi nella via che porta alla santità:

O Gesù, che ami i giovani e sei il mio più caro amico, ti apro il mio cuore con totale fiducia per chiedere la tua luce e la tua assistenza nell’importante compito di pianificare il mio futuro. Donami la luce della tua grazia, perché io possa decidere con saggezza sulla persona che dev’essere per me partner per la vita.

Gesù carissimo, inviami la persona che nella tua saggezza divina giudichi più adatta ad essere unita a me nel matrimonio. Possa il suo carattere riflettere alcuni dei tratti del tuo Sacro Cuore. Possa essere giusta, leale, pura, sincera e nobile, perché unendo gli sforzi e con un amore puro e generoso possiamo sforzarci di perfezionarci nell’anima e nel corpo e occuparci dei figli che vorrai affidare alle nostre cure.

Benedici la nostra amicizia prima del matrimonio, perché il peccato non possa mai entrarvi. Possa il nostro amore reciproco legarci in modo così stretto che la nostra casa futura sia sempre più simile alla tua a Nazareth.

Maria Immacolta, dolce Madre dei giovani, affido alla tua cura speciale la decisione che devo prendere sul mio futuro coniuge. Sei la stella che mi guida! Guidami verso la persona con cui potrò cooperare meglio per fare la Santa Volontà di Dio, con cui potrò vivere in pace, amore e armonia in questa vita e raggiungere la gioia eterna in quella che verrà.

Amen.