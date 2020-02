Una tradizione di San Francesco di Sales per il giorno di San Valentino

La festa di San Valentino ha una storia lunga e ricca, e lo scambio di biglietti in questa occasione è ormai centenario. Perfino San Francesco di Sales, vissuto nel XVII secolo, menziona questo costume.

Il santo incoraggiava però un’alternativa in cui veniva scelto un santo per qualcuno e gli si donava un biglietto con il nome di quel santo, che doveva cercare di imitare.

In una lettera a una religiosa, San Francesco di Sales spiega che tipo di bouquet si dovrebbe scegliere per questo tipo di “Valentino”:

Mia cara figlia, mi chiedi che bouquet puoi offrire al tuo Valentino. Dovrebbe essere composto da piccoli atti di virtù che dovresti praticare espressamente per il bene di questo Valentino celeste, e alla fine della meditazione mattutina gliel’offrirai perché possa consacrarla al tuo caro Amato. A volte puoi raccoglierne alcuni dall’orto degli Ulivi, o dal monte del Calvario – intendo quei bouquet di mirra del tuo San Bernardo –, e prega il tuo Valentino celeste di accoglierli dal tuo cuore e di lodare per loro Dio, il che è come se egli ne diffondesse il profumo; perché non puoi annusare i suoi fiori in modo abbastanza degno, né esaltarne abbastanza la dolcezza.