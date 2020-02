Come riaccendere la scintilla?

By Roman Samborskyi | Shutterstock

Guardarsi negli occhi

Mantenere viva la scintilla nel matrimonio non è cosa da poco. Non si tratta solo di condividere le responsabilità domestiche o di trattarsi bene. Ci sono atti d’amore che hanno un effetto diretto sulla vita intima della coppia. Renderli una priorità può dare un nuovo impulso all’amore.

Uno sguardo può accendere la passione. Poche volte ci fermiamo davanti alla persona che vediamo tutti i giorni per guardarla negli occhi. Probabilmente lasciarsi guardare e trovarsi con uno sguardo in uno spazio intimo è tra le esperienze più belle e profonde.

Dire una parola con il sostegno del contatto visivo rivela più informazioni. Uno sguardo può non solo dire molto, ma anche risvegliare sentimenti profondi che ci avvicinano all’altro e si riflettono in risate complici, apprezzamento o ammirazione.

Imparare ad aspettarsi

Imparare ad aspettarsi nei propri ritmi sessuali perché entrambi possano godere dell’intimità farà sì che l’azione volontaria di considerare l’altro e quello che sta vivendo come prioritario sia accolto come un vero atto d’amore, ma aumenterà anche l’aspettativa, la tensione e il desiderio.

Il cervello sperimenta più piacere quando l’anticipazione della ricompensa continua per un po’ di tempo prima di riceverla. Prendersi del tempo nei giochi precedenti, condividere fantasie, cambiare posto e non avere fretta farà sì che il sesso sia piacevole per entrambi.

Separare l’intimità sessuale dalla routine

Quando siamo con il nostro coniuge, bisogna cercare di concentrarsi sul fatto di rimanere con lui, mettendo da parte i problemi e le occupazione della giornata. È importante dare tutta la propria attenzione nel momento dell’intimità, visto che l’eccitazione crolla quando si è distratti o stressati.

La camera da letto dovrebbe essere riservata come spazio di esclusività per l’amore. Da una certa ora, si può stabilire di non parlare di temi che suscitano tensione, ansia o stress. Amarsi e basta. Può sembrare qualcosa di meno spontaneo, ma alla fine entrambi aspetteranno che arrivi quel momento per loro, lontano da tutto il resto.