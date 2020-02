I 5 libri più belli della settimana scelti per le donne

“La casa dei libri senza prezzo” che ha da poco aperto in via Ciro da Urbino 17 zona Torpignattara, precisamente fa parte del progetto Book-Cycle che a sua volta si trova in via dei Marsi 77 nel quartiere di San Lorenzo ed è aperta ogni martedì dalle 11.30 alle 18.30, ed entrambi i progetti funzionano in modo molto semplice: chiunque può entrare e prende fino a 3 libri per visita, lasciando una offerta libera come forma di pagamento, questa modalità di pagamento in cui il cliente decide quando può o vuole dare per i libri acquistati, è stata pensata appositamente perché il prezzo dei libri non fosse in alcun modo un disincentivo per non comprare e leggere libri, così lasciando l’acquirente libero di decidere se pagare 1 euro oppure 20, si va incontro alle esigenze di tutti. (Postizie)