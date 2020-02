Il Santo che salvò mago Merlino e a cui è intitolato l’ospedale di Harry Potter

C’era un umanoide nudo che correva fra i cespugli.Sì: c’era decisamente un umanoide nudo che correva fra i cespugli, berciando ad alto volume.fece uno sforzo eroico per concentrarsi sulla preghiera, ma capì presto che non era cosa… anche perché i diaconi e gli accoliti stavano ridacchiando come cretini; e come dargli torto, in fin dei conti?Peraltro, l’umanoide nudo aveva appena interrotto la sua folle corsa per grattarsi una chiappa.“Ma che è?”, domandò San Ketingern.Sentendo sdoganata la loro ilarità, i diaconi e gli accoliti si sfogarono con una risata collettiva. Ketingern aggrottò le sopracciglia, lanciando. “No, dico sul serio: ma che è? Non riesco a capire se è un uomo peloso o una scimmia glabra”.I ragazzi attorno a lui risero più forte. Un diacono, che era originario di quelle zone, tossicchiò per schiarirsi la voce e tentò disperatamente di assumere un tono professionale: “è un uomo, signor vescovo.. Vive nel bosco in mezzo alle fiere, si esprime a versi… è piuttosto innocuo, però. Non dà fastidio alcuno”.Il coso nudo stava fiutando l’aria, di lontano. Sembrava provare un certo interesse verso quegli uomini riuniti lì in mezzo alla radura. Ketingern fissò il diacono, poi il pazzo esibizionista, poi di nuovo il diacono. “Ma qualcuno, dei paesi vicini, ha provato ad aiutarlo?”.Il ragazzo si strinse nelle spalle. “Onestamente, non che io sappia…”.Il vescovo si appoggiò al pastorale, con aria pensierosa. Si mordicchiò le labbra per qualche istante, come riflettendo, e poi cacciò un urlo che fece trasalire tutti i presenti. “TU!” – gridò, rivolto allo strano umanoide – “Per il potere infusomi dal Padre, dal Figlio, e dallo Spirito Santo, io ti ordino – bestia o uomo che tu sia – di avvicinarti a me. Nessun male ti verrà fatto! E ti ordino – se qualche lume rischiara ancora il tuo intelletto – di raccontarmi chi sei e da dove vieni, e se ti professi figlio del solo Dio, e come mai vaghi per il bosco in questo stato”.

Tutti quanti trattennero il fiato.

Non successe un bel niente.

L’umanoide nudo lanciò un’occhiata a Ketingern, con l’aria di pensare ‘e mo’ che vuole, questo?’.

Il vescovo e il coso peloso si fissarono per lunghi istanti – e poi, proprio mentre il religioso abbassava il capo con un sospiro di sconfitta, il bestione cominciò a zampettare verso di lui.

“Sono cristiano”, disse con la voce roca di chi non parla da tempo – e tutti sgranarono gli occhi, allo scoprire che in quel corpo zozzo, nudo e peloso albergava ancora, chissà dove, un minimo di intelletto. “Sì: sono cristiano”, ripeté il pazzo, “anche se indegno di definirmi tale. Sconto le mie pene vivendo fra le belve feroci, poiché i miei peccati sono così grandi da costringermi a questo esilio. Fui la causa della disfatta che portò alla morte tanti guerrieri valorosi nella tragica battaglia che ebbe luogo fra Lidel e Carwannok: da quel giorno attendo la morte vivendo con le belve della foresta, gli unici compagni di cui sono degno”.

E subito dopo aver finito di parlare, spiccò un balzo e scappò via, correndo a grandi falcate verso il bosco.

Il vescovo e i suoi discepoli rimasero immobili per trenta secondi abbondanti.

Poi, Ketingern lanciò un’occhiata attonita al giovane diacono che aveva mostrato di conoscere la storia del folle – e il ragazzo, dal canto suo, si strinse nelle spalle scuotendo il capo. “Non è vero niente”, mormorò con un sospiro. “A quanto dicono in paese, questo poveraccio altri non è che il bardo Lailoken: era il bardo di corte di re Gwenddoleu, lo ricorderete. Quello che è stato tragicamente sconfitto nella battaglia di cui parlava il folle. Ma lui”, insisté il ragazzo, “era un povero bardo di corte, non vedo in che modo possa essere stato responsabile della sconfitta. Dicono che fosse stato portato in battaglia per incoraggiare le truppe col suo canto, e che sia completamente uscito di senno dopo aver visto gli orrori della guerra e aver assistito alla morte dei compagni. Io ritengo che sia un povero innocente”, sospirò: “e che Dio abbia compassione per la sua anima…”.

San Ketingern abbassò lo sguardo – un po’ perché gli sembrava il caso di assumere un’aria solenne, e un po’ perché voleva nascondere ai ragazzi i suoi occhi diventati lucidi. Ascoltare la storia di quel pover’uomo – un innocente ridotto alla follia dalle barbarie della guerra – gli aveva causato una specie di stretta al cuore… che non svanì nemmeno negli anni successivi, quando Lailoken il folle diventò una specie di bizzarro vicino di casa.

Sì: perché il bosco in cui Lailoken scontava i suoi peccati, si affacciava su una radura spaziosa, appartata, ricca di terra fertile. Il luogo perfetto su cui edificare un monastero.

E così aveva fatto Ketingern, sorvegliando in prima persona la costruzione di una casa che, anni più tardi, avrebbe suscitato la benevola invidia di Colombano e degli altri monaci che seguivano la regola di San Benedetto.

E così, il monastero era stato edificato; e quella maestosa costruzione aveva suscitato l’interesse del vecchio folle che viveva nei boschi – e che, periodicamente, fuoriusciva dalla foresta per aggirarsi con fare circospetto attorno alle mura della chiesa. Talvolta, sedeva in mezzo al prato e ululava alla luna, come fanno le belve feroci; altre volte, strisciava fino alla portineria del convento, e i monaci, impietositi, lo sfamavano con una ciotola di latte e con qualche tozzo di pane secco. In alcuni rari casi, era capitato che San Ketingern riuscisse a intavolare col folle qualche breve conversazione; ma il vecchio sembrava incapace di conservare il filo del discorso per più di pochi minuti. Proprio quando Ketingern cominciava a illudersi di essere riuscito a far breccia nell’animo sofferente dell’eremita folle, questi cominciava a prodursi in versi senza senso, si lasciava andare a movimenti animaleschi, o scappava via nei boschi.

Col passar del tempo, chiacchierando con la gente dei villaggi confinanti, Ketingern era riuscito a scoprire qualcosa di più sulla vita di Lailoken: correva voce che il vecchio bardo fosse nato a seguito di una violenza che un demone dei boschi aveva usato a una giovane vergine. Subito dopo il parto, la fanciulla era corsa da un prete cattolico per far battezzare il neonato, ma il rito sacro sembrava aver contrastato solo in parte la natura demoniaca del figlio. A parte la follia che l’aveva afflitto in età avanzata, Lailoken, infatti, era sempre stato un diverso, dotato di poteri in parte straordinari e in parte spaventosi. In paese si vociferava che, prima di impazzire, il bardo Lailoken avesse goduto del dono della profezia; e proprio questo – si diceva – lo aveva reso un favorito di numerosi re e cavalieri, che lo avevano voluto loro fianco per sfruttarne le incredibili doti.

Poteva trattarsi di storie vere o poteva trattarsi di leggenda: è ovvio. Ma ogni volta che Ketingern, affacciandosi alla finestra della sua cella, intravvedeva in lontananza la sagoma di Lailoken, il vescovo si sentiva prendere come da una stretta al cuore. Tanta intelligenza, tanta astuzia, tanti doni del Creatore – e fors’anche tanta gloria – affogati per sempre in una follia cupa senza ritorno.

Quella mattina, tutto cominciò con un ululato straziante nel bel mezzo della Messa.

Il vescovo ostentò indifferenza e il ragazzo che stava cantando il salmo proseguì senza interrompersi – ma gli ululati aumentarono di volume, ed improvvisamente qualcuno cominciò a sferrare colpi contro la porta chiusa della cappella.

Ketingern si strinse la punta del naso con il pollice e il medio in un disperato tentativo di conservare la calma, e ordinò ai suoi confratelli di proseguire come se niente fosse.

La Messa andò avanti per altri cinque minuti e i colpi dall’altra parte del portone crebbero di intensità, alternandosi a ululati disperati e gemiti di bestia ferita.

Dopo altri cinque minuti di quella solfa, il vescovo decise che era giunto il momento di porre fine a quell’agonia, si chinò verso un novizio, e sussurrò: “è Lailoken il pazzo, ne sono certo. Vallo a prendere e portalo via, prova ad attirarlo con un po’ di cibo…”.

Il novizio ubbidì e di dileguò nell’oscurità della navata, e Ketingern s’illuse di poter ricominciare a officiare una Messa decente. Con fare ieratico, e con un sorrisetto soddisfatto, si stava per l’appunto avviando verso l’altare…

…quando, improvvisamente, Lailoken il pazzo – completamente nudo, e più assatanato del solito – fece irruzione nella cappella, correndo verso l’altare come colui che sta scappando dalle fiamme dell’Inferno.

Ci furono urla, e molti monaci si ritrassero spaventati. Persino Ketingern, colto alla sprovvista, si portò una mano al cuore – e ci fu una frazione di secondo in cui il vescovo fissò il pazzo e il pazzo nudo fissò il vescovo con uno sguardo inquietantemente voglioso, e Ketingern fece istintivamente un passo indietro come a voler proteggere il Tabernacolo, e a quel punto il pazzo nudo e assatanato cadde in ginocchio davanti all’altare, e gridò: “Vescovo! Voglio ricevere il corpo di Cristo!”.