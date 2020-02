La bella Eva Mendes agli haters: sto invecchiando e sono felice!

Saper invecchiare è il capolavoro della saggezza, e una delle cose più difficili nell’arte difficilissima della vita.

Accettare il tempo che passa è difficile per tutti, per noi donne poi nemmeno a parlarne. Ma per le star del cinema e dello spettacolo ancora di più. Eppure, scriveva Herni Frédéric Amiel:

Eva Mendes, attrice statunitense di origini cubane, 46 anni a marzo, pelle color dell’ambra e un neo che le avrà dipinto sul volto il maestro del Puntinismo Seurat, ha dimostrato di saper invecchiare bene, ovvero di aver già conquistato – nonostante non sia ancora canuta – una buona dose di saggezza.

“Sono grata ogni giorno di poter invecchiare”

Qualche giorno fa ha pubblicato un breve video sul suo profilo Instagram e una follower ha commentato: “Sta invecchiando”.

L’attrice di Hitch e di Come un tuono, sposata con Ryan Gosling – più giovane di lei di sei anni – e mamma di due bambine, ha risposto sbalordendo tutti per il garbo, la sincerità scevra da ogni ombra di acidume: lo so, hai ragione.

Sì, hai ragione. Grazie a Dio sto invecchiando. Questo significa che sono ancora qui. Avrò presto 46 anni e sono grata ogni giorno di poter invecchiare. Il tuo commento avrebbe dovuto farmi sentire male? Non lo ha fatto. Mi ha fatto sentire grata. Quindi grazie per avermi ricordato di essere ancora qui.

Questa sì che è una risposta: 1 a 0 per la Mendes! Parole semplici di una donna risolta, pacificata, felice, grata a Dio per il dono della vita, con tutte le sue stagioni.

“Sono felice di essere in questo pianeta e di essere in buona salute”

Nel 2013 in un’intervista su La Stampa aveva dichiarato:

Penso che l’età sia come la fama, che tutti attorno vanno un po’ fuori di testa ma alla fine sei la stessa persona. Non ci penso. Penso piuttosto che sono felice di essere in questo pianeta e di essere in buona salute. E no, non so cosa farò per i 40 ma quest’anno è venuta la mamma che mi ha fatto un pranzo cubano, a base di riso e fagioli neri . E che questo mi ha reso felice.

Invecchiare è un privilegio

Crescere, invecchiare, non è un fatto scontato bensì un privilegio. Questo il senso del messaggio scritto dall’artista. Procedere nel cammino dell’esistenza non è una iattura ma un regalo unico. Poter spegnere ogni anno una candelina in più sulla torta è una grazia enorme. Lo sa bene l’attrice che proprio pochi anni fa ha perso suo fratello a causa di un tumore, aveva 53 anni.

Nel 2017 il marito Ryan Gosling nel discorso per la vittoria del Golden Globe per l’interpretazione in La La Land l’ha ringraziata dal palco dedicando il premio proprio alla memoria del fratello defunto:

Mentre io cantavo, ballavo e suonavo il piano, la mia signora stava tirando su nostra figlia, era incinta del secondo e provava ad aiutare il fratello a combattere contro il cancro. Sono qui solo grazie a lei. (Vanity Fair)

Un amore grande e poco spiattellato sui social: pochissime le loro foto insieme, ancora meno le dichiarazioni sui giornali.

Viene da pensare che forse son felici sul serio e che, come gli auguriamo, invecchieranno insieme!