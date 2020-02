La “comunione” coi fratelli e la Chiesa è la vera arma contro il male

In quel tempo Gesù chiamò i Dodici, ed incominciò a mandarli a due a due e diede loro potere sugli spiriti immondi.



E ordinò loro che, oltre al bastone, non prendessero nulla per il viaggio: né pane, né bisaccia, né denaro nella borsa;

ma, calzati solo i sandali, non indossassero due tuniche.

E diceva loro: «Entrati in una casa, rimanetevi fino a che ve ne andiate da quel luogo.



Se in qualche luogo non vi riceveranno e non vi ascolteranno, andandovene, scuotete la polvere di sotto ai vostri piedi, a testimonianza per loro».

E partiti, predicavano che la gente si convertisse,

scacciavano molti demòni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano.

Marco 6,7-13

Allora chiamò i Dodici, ed incominciò a mandarli a due a due e diede loro potere sugli spiriti immondi.

È interessante vedere come la missione, così come la concepisce Gesù, non è mai il lavoro solitario ed eroico di uno solo, ma sempre il tentativo di essere in comunione almeno con un altro. Questo principio la teologia lo chiama “principio ecclesiale”. Troppe volte ci dimentichiamo che l’esperienza di fede non è mai un ripiegamento intimistico dentro noi stessi in faccende che pensiamo non riguardino gli altri. Una fede per essere autenticamente cristiana e cattolica è sempre una fede che passa attraverso la Chiesa, cioè attraverso il tentativo di essere in una relazione di comunione. Senza l’altro non riusciamo ad annunciare nessun Vangelo credibile. E non riusciamo nemmeno ad annunciare nessun Vangelo efficace. Infatti il potere di mettersi contro il male viene da quella grande forza che è la comunione. È infatti la comunione l’arma segreta di ogni vera evangelizzazione. È la comunione l’asso nella manica della Chiesa. È la comunione l’esorcismo più potente contro il male. Non a caso i grandi problemi che ci affliggono come credenti sono quasi sempre problemi di comunione. Dovremmo quindi prendere la grande decisione di difendere la comunione con tutte le nostre forze. Inventarci invece strategie e nuove performance di annuncio che non facciano però i conti con il grande tema della comunione significa fare esattamente il gioco del diavolo che ci lascia tutta la nostra religiosità, tutti i nostri progetti pastorali, tutti nostri propositi, a patto però di tenerci tutti divisi. È la comunione l’unico armamentario che possiamo portare con noi, per il resto Gesù è abbastanza chiaro:

E ordinò loro che, oltre al bastone, non prendessero nulla per il viaggio: né pane, né bisaccia, né denaro nella borsa; ma, calzati solo i sandali, non indossassero due tuniche.

Se tu hai accanto qualcuno che ti vuole veramente bene di cos’altro puoi avere bisogno?

