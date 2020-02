Il Cristo sulla croce che ha parlato alla santa patrona d’Europa

Nella maestosa e silenziosa basilica di San Paolo fuori le Mura, in cui si trova la tomba del santo dei gentili, una splendida cappella custodisce un crocifisso di legno miracoloso che ha una storia curiosa e incredibile.

La storia di questa croce ha a che vedere con una delle sante mistiche più venerate in Europa, al punto da essere considerata una delle patrone del continente. Siamo parlando della mistica, scrittrice e teologa Santa Brigida di Svezia.

Brigida nacque nobile, con il sangue reale dei Folkungar, casa reale di Svezia per più di un secolo. Nel 1316, quando Brigida aveva 13 anni, il padre, Birger Persson, la diede in sposa a Ulf Gudmarsson, figlio del governatore dell’Ostrogotia, che lei amò, come si dice nel suo processo di beatificazione, sicut cor meum, “come il mio cuore”.

Dal matrimonio nacquero otto figli. La seconda, Caterina, è anche lei venerata come santa. Fu una famiglia come quella di Nazareth, una vera “chiesa domestica”. Insieme al marito, Brigida adottò la regola terziaria francescana.

Quando Brigida rimase vedova, iniziò il secondo periodo della sua vita. Si dedicò ad approfondire l’unione con il Signore attraverso la preghiera, la penitenza e le opere di carità. Si stabilì nel monastero cistercense di Alvastra, dove inizarono le rivelazioni divine, che la accompagnarono per il resto della sua vita. A volte queste rivelazioni si presentarono sotto forma di dialogo tra le persone divine, la Vergine, i santi e perfino i demoni.

Nel 1349 Brigida lasciò la Svezia per sempre e si recò in pellegrinaggio a Roma. Aveva l’intenzione non solo di partecipare al Giubileo del 1350, ma anche di ottenere dal Papa l’approvazione della Regola di un ordine religioso che voleva fondare, chiamato in onore del Santo Salvatore e composto da monaci e monache sotto l’autorità della badessa.

Durante il pellegrinaggio sentì il bisogno di andare a pregare per l’approvazione della nuova regola davanti alla croce, e lo fece accompagnata dalla figlia Caterina.

Pregando ai piedi della croce, Brigida per un momento entrò in estasi. In quel momento ricevette delle rivelazioni, che avrebbero incluso le Quindici Orazioni della Passione, la cui devozione si diffuse ampiamente. Miracolosamente, il Cristo della croce girò il suo volto verso di lei, esortandola nel suo progetto di fondazione.

Maria Paola Daud-Aleteia

Oggi questo bellissimo crocifisso di legno realizzato da Pietro Cavallini si trova nella cappella del Santissimo Sacramento della basilica di San Paolo fuori le Mura. Accanto ad esso si trovano da un lato la statua di Santa Brigida in ricordo dell’evento miracoloso, dall’altro quello che resta di un’antica statua di San Paolo dopo che la basilica venne distrutta quasi completamente da un terribile incendio.