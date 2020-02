Preghiera a San Matteo quando si avvicina il periodo delle tasse

Le tasse sono una parte normale della vita nella maggior parte dei Paesi del mondo, e quando arriva quel periodo dell’anno l’ansia e lo stress possono facilmente aumentare. Se ci sono varie cose pratiche da fare per minimizzare lo stress, la preghiera dovrebbe essere sempre tra queste.

Dio vuole essere presente e attivo nella nostra vita, anche per quanto riguarda le finanze. È pronto ad aiutarci nelle nostre necessità, ma a volte dobbiamo semplicemente essere onesti e chiedere quell’aiuto di cui abbiamo bisogno.

Un intercessore potente a questo riguardo è San Matteo, l’esattore. È stato uno dei 12 apostoli di Gesù, ed è noto come santo protettore dei banchieri e degli esattori (e di tutto ciò che è relativo alla finanza). Ecco una breve preghiera tratta dal Messale Romano che chiede la sua intercessione e di seguire i suoi passi:

“O Dio, che nel disegno della tua misericordia hai scelto Matteo il pubblicano e lo hai costituito Apostolo del Vangelo, concedi anche a noi, per il suo esempio e la sua intercessione, di corrispondere alla vocazione cristiana e di seguirti fedelmente in tutti i giorni della nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo, unico Dio, nei secoli dei secoli. Amen”.