YouTube, già un milione di visualizzazioni per la canzone-omaggio a Giovanni Paolo II

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Per festeggiare il centesimo anniversario della nascita di Giovanni Paolo II, i compatrioti hanno affastellato molti eventi culturali, religiosi e spirituali. Sempre per l’occasione, degli artisti di fama hanno registrato un brano per omaggiare il loro compatriota insignito dell’ufficio petrino e defunto nel 2005.

Scritto da Romuald Lipko, uno dei compositori più importanti del pop polacco, e cantato da diversi artisti molto popolari nel Paese, tra cui Wojciech Cugowski, il leader del leggendario gruppo rock Budka Suflera, la canzone s’intitola “Nessuno ti rimpiazzerà” (in polacco “Nie zastapi Ciebie nikt”). La clip è stata presentata al pubblico lo scorso 8 gennaio all’Opera di Cracovia in occasione di un concerto di Natale, tradizione molto cara a Giovanni Paolo II. Gli autori dell’iniziativa – l’istituto Giovanni Paolo II per il dialogo interculturale a Cracovia – sperano che la canzone diventi virale, il che non sembra impossibile visto che già dopo neanche due settimane la clip aveva quasi un milione di visualizzazioni.

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]