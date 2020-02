12 modi per onorare la Sacra Famiglia in questo mese di febbraio

Sapevate che nella Chiesa cattolica ciascuno dei 12 mesi dell’anno ha un tema devozionale specifico?

Per i cattolici, febbraio è il mese dedicato alla Sacra Famiglia, ed è un momento ideale per rafforzare la nostra famiglia e il suo legame con la famiglia di Gesù. Continuando la nostra serie mensile sul modo di mostrare il tema cattolico del mese in casa propria, ecco 12 modi in cui poter allineare la propria famiglia alla Sacra Famiglia a febbraio:

1 Consacrate la vostra famiglia alla Sacra Famiglia.

Ci sono molte preghiere per farlo. Eccone alcune in inglese che possono comunque risultare utili ed essere una fonte di ispirazione.

2 Recitate il Rosario in famiglia.

Quando lo fate, aggiungete una preghiera speciale alla Sacra Famiglia.

3 Rafforzate e/o affermate la devozione della vostra famiglia all’Eucaristia come nutrimento della vita familiare

Impegnatevi a santificare la domenica insieme, e a non permettere alle distrazioni terrene o ai doveri secolari di intromettersi. Ricordate a ciascuno la Presenza Reale di Gesù nell’Eucaristia mentre andate in chiesa insieme. Papa Giovanni Paolo II ha scritto che “nel dono eucaristico della carità la famiglia cristiana trova il fondamento e l’anima della sua comunione e della sua missione”.

4 Mettete un’icona o un’immagine della Sacra Famiglia sul tavolo

Un’immagine raccomandata è la statua A Quiet Moment, di Timothy P. Schmalz. Metteteci accanto una bella foto della vostra famiglia, come modo per cercare la benedizione e l’intercessione della Sacra Famiglia per la vostra.

5 Rafforzate i legami familiari con la gioia condivisa

Nel mese di febbraio, progettate qualcosa di divertente da poter fare tutti insieme. Può essere una visita all’acquario, la partecipazione a un evento sportivo o un film, o magari cucinare un dolce speciale per poi mangiarlo insieme.

6 Istituite un “Giorno di Festa Familiare”

Potete collegarlo alla devozione a un santo, o al santo patrono del giorno del vostro matrimonio o di quello in cui siete entrati nella vostra nuova casa o l’avete benedetta. Se non avete ancora benedetto o consacrato la vostra casa, pensate di farlo! Dopo tutto, la vostra casa è la chiesa domestica per la vostra famiglia, e un cuore pulsante di gioie e dolori in cui tutti voi abitate e crescete. Quale mese migliore per benedirla?