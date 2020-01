Dorian Gray, un esperimento estetico

L’esperienza ordinaria del fatto che in ciascuno ci sia una tendenza al bene e un’altra al male ha favorito approcci memorabili nella letteratura. Ad esempio, R.L. Stevenson affronta la questione inducendo “scientificamente” la scissione nelle personalità di Jekyll e Hyde.

Partendo dalla stessa esperienza, Oscar Wilde (Dublino 1854-Parigi 1900) trasferisce un aspetto della personalità a un quadro permettendo che il protagonista della sua opera mostri in ogni momento un bell’aspetto, non intaccato dal passare del tempo né dal peso delle iniquità.

Dorian Gray mantiene di fronte agli altri la solita immagine di dandy, un aspetto sempre gioviale. Regna nell’ambito dell’estetica, del bello, trascurando invece la dimensione etica.

La pubblicazione de Il Ritratto di Dorian Gray (1890) provocò un’enorme polemica, a seguito della quale nell’edizione del 1891 Wilde decise di includere una prefazione breve e piena di aforismi in cui diresse l’attenzione verso il dibattito sulle teorie estetiche.

L’approccio che sembra rivendicare Wilde punta alla separazione tra la bellezza e la bontà, tra le sfere etica ed estetica, il che presupporrebbe che sul piano sociale e pubblico prevalgano l’apparenza, la posa e l’atteggiamento come in una rappresentazione teatrale in cui vale solo ciò che è visibile allo spettatore.

Ci sono argomentazioni a favore di questa separazione perché l’artista può produrre la bellezza nella scultura o nel quadro senza che gli importi se si rappresenta un angelo o un demone.

Dei tre personaggi centrali dell’opera, è forse Lord Henry a proporre con maggior precisione questa tesi e a postulare anche l’idea della costruzione della propria vita come una magnifica opera d’arte, come un successo estetico senza connessione con l’etica.

Lord Henry è un personaggio fondamentale, tremendamente ingegnoso, che sbandiera una cinica superiorità nei confronti degli altri e le loro “piccole virtù”: “Non approvo mai nulla, né lo disapprovo. È una posa assurda da assumere verso la vita. Noi non veniamo alla luce per sfoggiarvi i nostri pregiudizi morali”. Quando conosce Dorian, decide di usare con lui i suoi giochi di parole.

Dorian collabora a una società caritativa, e “ha un carattere semplice e bello”. Dice Lord Henry: “C’era nel suo volto qualcosa che ispirava immediatamente fiducia: tutto il candore della gioventù e, insieme, della gioventù l’appassionata purezza. Era evidente che il mondo non lo aveva ancora contaminato”, o in termini cinici, era un essere assai influenzabile.

E Henry procede, in modo esplicito e sistematico, a influire su Dorian. Decide che farà un esperimento con il giovane per vedere fin dove è capace di assimilare il suo cinismo, di esplorare le sue possibilità (le peggiori, si intende). Quando Dorian inizia questo cammino scopre il noto sdoppiamento tra il suo aspetto vigoroso e il suo ritratto deteriorato, tra il suo corpo sempre giovane e la sua anima che invecchia.