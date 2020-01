I 5 libri più belli della settimana scelti per le donne

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Se amate i libri tanto quanto li amo io potete capire benissimo che, ogni volta che penso al Paradiso, immagino che da qualche parte ci sia una libreria luminosa, con quelle scale alte tre metri che scorrono, in pieno stile “La bella e la bestia” ad aspettarmi. Scaffali con lettere dorate e tutto, dico proprio tutto il tempo del mondo per leggere tutti, ma proprio tutti i libri che voglio. Le centinaia di titoli che su questa terra continuo solo a salvare nella lista dei desideri di Amazon, per capirci. Che poi, mi chiedo perché i mariti non siano così furbi da andarla a consultare quando non sanno cosa farti per regalo, che io, l’ho messa pubblica apposta, quella benedetta lista. Ma niente. Anche questa perspicacia, spero arrivi col bonus Paradiso. Quindi, Signore, se quella camera con vista che ti chiedo sempre per tutte le volte che mi mordo la lingua con la collega o non divorzio per la mayonese lasciata (ancora) aperta, non ha anche il frigo bar e il terrazzino prendi sole, lascia stare. Con la biblioteca siamo a posto. Davvero. E se invece volete pregustare un po’ di quell’odore che immagino abbia il Paradiso e che credo sia lo stesso delle pagine nuove e intonse sugli scaffali, c’è un piccolo angolo sulla terra dove vi consiglio di andare. Un posto da veri amanti della lettura, dove, seriamente, ci sono più librerie che persone. Precisamente una ogni quarantaquattro abitanti! E’ un paesino della Francia, Bécherel, caratteristico borgo medievale di circa settecento anime dove si trovano ben quindici librerie. Il sogno dei book lover! Quindi, se mentre sognate la libreria del Paradiso volete portarvi avanti…prenotate la prossima vacanza in questo villaggio della Bretagna e nel frattempo, seguite anche i cinque consigli di lettura di questa settimana!