Conoscete i vari simboli cristiani e il loro significato?

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Fin dai primi secoli, i cristiani hanno usato un’estesa simbologia per identificarsi e comunicare tra loro. Prima dell’Editto di Milano non potevano rivelare apertamente la loro fede, altrimenti sarebbero stati perseguitati e giustiziati.

In seguito i simboli vennero usati non più come un modo per comunicare in segreto, ma semplicemente per poter portare il messaggio a più persone, in genere analfabete, e sono giunti fino ad oggi, perlopiù visibili nei paramenti liturgici o nell’architettura o nelle opere artistiche delle chiese.

Eccone alcuni: