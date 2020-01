Una religione strettamente umana sarebbe sufficiente per Dio e per noi?

Sulla sua pagina Facebook , padre José Eduardo Oliveira ha condiviso questa riflessione sull’Incarnazione di Dio e su come Egli ha voluto che partecipassimo alla vita in comunione con la Santissima Trinità:

Dio avrebbe potuto accontentarsi dell’omaggio di una religione naturale, fatta di una moralità strettamente umana. Ma no! Ha voluto concederci una partecipazione alla sua vita: il Verbo si è fatto carne, Dio si è fatto uomo, per assimilarci a Sé ed essere il nostro capo, condividendo con noi la stessa linfa vitale che Egli ha in comunione con il Padre e lo Spirito Santo. No! Non si trova nella creazione neanche un atomo di questa santità, che deriva esclusivamente da Dio in Cristo, direttamente per un decreto della sua eterna volontà. È solo in Gesù che si trova la salvezza, ed Egli è la vita della nostra vita.