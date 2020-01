Perché ci sono madri che si sentono in colpa per tutto?

Esiste un fenomeno attuale che paralizza e influisce sul lavoro delle madri in tutto il mondo: il senso di colpa. Non importa se è per il numero di figli, il tipo di educazione o di alimentazione o per la quantità di tempo che passiamo con loro – noi madri ci sentiamo in colpa per tutto quello che non abbiamo o che vorremmo fare per la felicità dei nostri figli.

Qual è il motivo della proliferazione del senso di colpa nella maternità?

Le ragioni per l’aumento del senso di colpa sono molte, in primo luogo il facile accesso all’informazione. Al giorno d’oggi sappiamo molto di più sull’educazione e la maternità, esistono molte teorie psicologiche, nutrizionali ed educative su ciò che è corretto e ciò che non lo è. Queste informazioni sono a portata di mano, e spesso non sappiamo se quello che facciamo è sufficiente o se lo stiamo facendo bene.

Un altro motivo importante è la moltiplicazione dei ruoli che ci si aspettano dalla donna: prima si ricopriva un ruolo alla volta, mentre oggi ci si aspetta che raggiungiamo la perfezione come madri, mogli, lavoratrici, sportive, e che rimaniamo belle come da giovani. Essendo impossibile, c’è sempre qualche ruolo che ne risente, e questo in genere ci riempie di sensi di colpa.

Anche la proliferazione di immagini “perfette” sulle reti sociali promuove il senso di colpa, perché paragoniamo la nostra vita a quella delle amiche e delle persone famose, trovando sempre qualche mancanza.

Il senso di colpa non è alleato delle madri. La maggior parte delle volte ci paralizza, ci fa dubitare di noi stesse e ci rende tristi. Ci invia un messaggio che ci dice che non siamo abbastanza, e niente è più lontano dalla realtà.

I nostri figli sono un dono, e noi come madri siamo un dono per loro: siamo state messe a questo mondo per essere loro madri, e non c’è nessuno al mondo che lo farebbe meglio.

Come sradicare allora il senso di colpa dalla nostra vita?

Shutterstock | LightField Studios

Gestire le aspettative

Se le aspettative sono irrealistiche e impossibili da realizzare, le madri saranno destinate a sentirsi in colpa di fronte al fallimento. È preferibile stabilire mete reali a cui si sa di poter arrivare come madri, concentrate sulla propria realtà e non su quella altrui.

Shutterstock | pixelheadphoto digitalskillet

Scegliere le proprie battaglie

Non si possono combattere tutte, e quindi è meglio chiedersi quali sono davvero importanti e assicurarsi di trionfare solo in quelle. Ciò che non è importante non merita il nostro senso di colpa.

Shutterstock | Fotoluminate LLC

Imparare a lasciar correre



Spesso bisogna riconoscere che non si arriva ovunque, che ci sono momenti in cui non ci si può essere ed errori che non si è capaci di sanare. È il momento di essere umili, di chiedere aiuto agli altri e di imparare ad abbandonarsi un po’ a Dio.

Ricordiamo che noi amiamo i nostri figli, ma Dio li ama molto di più, e dobbiamo confidare nel fatto che Egli supplisca in quelle occasioni in cui siamo manchevoli.