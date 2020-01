Diamo alla Parola il terreno migliore del nostro cuore, solo allora germoglierà!

In quel tempo, Gesù si mise di nuovo a insegnare lungo il mare. E si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli salì su una barca e là restò seduto, stando in mare, mentre la folla era a terra lungo la riva. Insegnava loro molte cose in parabole e diceva loro nel suo insegnamento: «Ascoltate. Ecco, uscì il seminatore a seminare.Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e vennero gli uccelli e la divorarono. Un’altra cadde fra i sassi, dove non c’era molta terra, e subito spuntò perché non c’era un terreno profondo; ma quando si levò il sole, restò bruciata e, non avendo radice, si seccò.Un’altra cadde tra le spine; le spine crebbero, la soffocarono e non diede frutto.E un’altra cadde sulla terra buona, diede frutto che venne su e crebbe, e rese ora il trenta, ora il sessanta e ora il cento per uno». E diceva: «Chi ha orecchi per intendere intenda!». Quando poi fu solo, i suoi insieme ai Dodici lo interrogavano sulle parabole. Ed egli disse loro:«A voi è stato confidato il mistero del regno di Dio; a quelli di fuori invece tutto viene esposto in parabole,perché: guardino, ma non vedano, ascoltino, ma non intendano, perché non si convertano e venga loro perdonato».Continuò dicendo loro: «Se non comprendete questa parabola, come potrete capire tutte le altre parabole?Il seminatore semina la parola. Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola; ma quando l’ascoltano, subito viene satana, e porta via la parola seminata in loro. Similmente quelli che ricevono il seme sulle pietre sono coloro che, quando ascoltano la parola, subito l’accolgono con gioia, ma non hanno radice in se stessi, sono incostanti e quindi, al sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola, subito si abbattono. Altri sono quelli che ricevono il seme tra le spine: sono coloro che hanno ascoltato la parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e l’inganno della ricchezza e tutte le altre bramosie, soffocano la parola e questa rimane senza frutto. Quelli poi che ricevono il seme su un terreno buono, sono coloro che ascoltano la parola, l’accolgono e portano frutto nella misura chi del trenta, chi del sessanta, chi del cento per uno».

Marco 4,1-20

Di nuovo si mise a insegnare lungo il mare. E si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli salì su una barca e là restò seduto, stando in mare, mentre la folla era a terra lungo la riva.

La parabola del seminatore è preceduta da questa annotazione appena citata. Credo che è proprio in essa la chiave di lettura della parabola. Gesù ormai attira folle di gente intorno a Lui. E’ così grande ormai l’effetto della Sua predicazione che non c’è nemmeno più spazio sulla terra ferma. Egli deve salire sulla barca per non essere schiacciato. È un po’ come dire che Gesù si ricava una sorta di palco per essere visibile da tutti. Ma la cosa che più gli sta a cuore non è radunare quanta più gente possibile, ma aiutare tutta quella gente a passare da un criterio di quantità (siamo forti perché siamo tanti) a un criterio di qualità (siamo forti perché siamo santi). E questo passaggio può essere fatto solo se si mete mano alla qualità dell’ascolto. Infatti, dice Gesù, c’è un ascolto che può essere così superficiale da non avere nemmeno il tempo di attecchire dentro di noi. È l’ascolto paragonato ai semi caduti sulla strada. Basta qualche uccellino a fermarne subito la possibilità di crescita. C’è poi l’ascolto emotivo, quello di pancia. È l’ascolto dei facili entusiasmi, delle emozioni forti, dei segni straordinari. Questo tipo di ascolto finisce esattamente con la stessa velocità di come iniziano. Infatti appena le emozioni si affievoliscono, si affievolisce anche l’adesione, la scelta, l’ascolto profondo. Una terza categoria di ascolto è quella di chi accoglie la Parola di Gesù ma è saturo di problemi e preoccupazioni, e considera queste ultime più importanti di quello che Gesù è venuto a dirci. Quando pensi che i tuoi problemi sono più grandi di Cristo stesso allora non è difficile vedere come essi alla fine ti soffocano la vita. Infine però c’è anche l’ascolto sano:

Quelli poi che ricevono il seme su un terreno buono, sono coloro che ascoltano la parola, l’accolgono e portano frutto nella misura chi del trenta, chi del sessanta, chi del cento per uno.

#dalvangelodioggi