6 consigli di un medico per essere felici nel matrimonio

Quando una persona decide che la sua vita sarà per sempre unita a quella di un’altra persona, vuole che la coppia funzioni in tutti gli aspetti, e sa che questo implica decisioni forti. Ci sono un orizzonte e dei sogni, e si vogliono raggiungere insieme.

Il matrimonio, però, si costruisce giorno per giorno, e solo così si raggiungono la stabilità e la gioia di veder crescere il proprio progetto comune.

Come fare per essere felici nel matrimonio?

Il dottor Fernando Sarráis, che ha decenni di esperienza alle spalle, ha deciso di mettere per iscritto alcune semplici indicazioni che servano per far andare avanti le coppie che attraversano un momento complicato e aiutare quelle che sono contente ma sanno che hanno ancora molta strada da percorrere come famiglia.

Nel suo nuovo libro Familia en armonía dedica un capitolo alla felicità nel matrimonio, senza la quale è impossibile che una famiglia si sostenga.

Vi interessa sapere quali sono le semplici raccomandazioni del medico? In questa galleria fotografica troverete i suoi consigli, che potrete anche leggere di seguito.

1 Evitare l’egoismo

Esiste un amore naturale nei confronti di se stessi, ma l’egoismo è un’ipertrofia di quell’amore. L’egoismo “porta a pensare, sentire e comportarsi al servizio del proprio interesse, e a utilizzare gli altri come mezzi per raggiungere quell’interesse egocentrico”, spiega il dottor Sarráis.

I dettagli in cui si nota l’egoismo sono, ad esempio:

insistere sul fatto che si rispetti l’orario che preferite,

che si vedano i vostri programmi televisivi preferiti,

che si programmino viaggi o escursioni dove volete voi,

che le spese di casa si concentrino sui vostri obiettivi personali,

che si faccia ciò che volete senza consultare il partner,

che si impedisca il rapporto con persone che a voi non piacciono.

2 Mantenere l’ammirazione reciproca

“Questa forza ci porta a voler stare con quella persona, a trattarla con attenzione, ad ammirare le cose positive, autentiche e preziose che ci sono in lei”.

Il dottor Sarráis suggerisce che bisogna lottare per continuare ad ammirare il partner, ma anche per favorire il fatto che l’altra persona ci ammiri. Tra le altre cose propone:

curare l’igiene personale,

curare il modo di vestire,

essere gentili quando si parla e nei rapporti sociali,

cercare di essere eleganti.

In particolare, insiste sul fatto che bisogna prendersi cura della qualità interiore per far sì che il partner ci ammiri. Questo implica il fatto di sforzarsi di vivere le virtù: