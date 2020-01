Vi sentite schiacciati? Trovate la pace con questa citazione di Sant’Angela Merici

Nella nostra vita, ci saranno dei momenti in cui ci sentiremo chiamati a svolgere un compito specifico, ma allo stesso tempo ci sentiremo schiacciati al pensiero di farlo. Possiamo essere attivamente impegnati nella nostra professione o vocazione e non sapere che strada prendere, desiderando che Dio non ci avesse mai guidato in una certa direzione.

Sant’Angela Merici, del XVI secolo, ci offre consigli saggi e incoraggiamento per quando ci sentiamo così:

“Non vi scoraggiate, anche se doveste scoprire che non avete le qualità necessarie per l’opera a cui siete chiamati. Colui che vi ha chiamati non vi abbandonerà, ma nel momento in cui siete nel bisogno vi tenderà la sua mano salvifica”.

Le sue parole ricordano questo versetto della Lettera di San Paolo ai Corinzi:

“Nessuna tentazione vi ha finora sorpresi se non umana; infatti Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d’uscita e la forza per sopportarla” (1 Corinzi 10, 13).

Dio vuole accompagnarci nel nostro cammino, cosa che è facile dimenticare. Non siamo mai soli nella nostra lotta per fare la volontà di Dio!