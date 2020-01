L’insolito omaggio di un barbiere al suo parroco

Il blog cattolico Ancoradouro ha pubblicato la storia di un barbiere che ha deciso di realizzarsi un hair tattoo (tatuaggio sui capelli) con l’immagine del volto di un sacerdote.

Djaci Marques è un giovane noto nella città di Independência (Brasile), per il talento nel suo lavoro di barbiere. È anche un influencer digitale. Il suo profilo Instagram ha circa 18.000 followers.

Il ragazzo non era più abituato ad andare in chiesa da quando aveva compiuto 15 anni, ma tutto è cambiato dopo gli inviti di un uomo che è poi diventato suo amico, padre Aurenilson Carvalho. “Mi ha chiamato talmente tante volte che ho deciso di andare. Quando mi ha visto lì per la prima volta è rimasto sorpreso”, ha raccontato il giovane al blog.

“In tutti gli alti e bassi della mia vita questo sacerdote mi è stato vicino, orientandomi, consigliandomi”, ha affermato Djaci, che considera padre Aurenilson una persona “a cui importa davvero degli altri”.

Insolito omaggio

Djaci, che domina l’arte del realismo nei capelli, ha deciso di fare un omaggio al giovane sacerdote con un hair tattoo. Si è quindi “tatuato” l’immagine del volto del sacerdote basandosi su una fotografia. Il lavoro ha richiesto circa un’ora e mezza, ed è ormai diventato virale sulle reti sociali.

Su Instagram, il sacerdote ha ringraziato per l’omaggio: “Grazie per il modo creativo e divertente di dimostrare il tuo affetto! Dio ti benedica!”

Il barbiere ricorda l’importante lavoro di padre Aurenilson a servizio della comunità. “Nei momenti di caos della nostra città, il sacerdote è stato molto presente”. Uno di questi momenti è stato quello in cui il sacerdote è riuscito a dissuadere una ragazza dal suicidio. Il fatto ha richiamato l’attenzione dei parrocchiani, che ora si devono congedare da padre Aurenilson, che è stato inviato in un’altra città.

L’hair tattoo non è definitivo, e viene realizzato combinando il taglio dei capelli in varie misure e la micropigmentazione dei capelli e del cuoio capelluto.