C’è un bambino in ognuno di noi!

Vorrei averlo fatto è un libro meraviglioso, scritto daè una donna australiana tutta particolarePer un periodo della sua vita Bronnie ha lavorato come badante di persone moribonde. La sua toccante esperienza è racchiusa in Vorrei averlo fatto, un libro profondo, commovente, divertente e struggente.

Tra un paziente e l’altro, Bronnie ha fatto anche lavori diversi: una volta fu proposto di lavorare in un centro prenatale; Bronnie racconta con grande stupore la sensazione di trovarsi ad assistere all’inizio del ciclo della vita, dopo aver accudito tanti ammalati che di quel ciclo erano arrivati alla conclusioni.​

E così nacque in lei un pensiero particolare: pensare ai suoi clienti anziani come i bambini che erano stati. Vedere quelle giovani mamme, piene di speranze per i loro bambini appena nati, le fece pensare che anche i suoi clienti erano stati bambini, vulnerabili e bisognosi di cure e di attenzioni proprio come tutti i neonati.​

E così iniziò a pensare a tutte le persone intorno a sé come neonati e bambini. Pensò a quello che erano da piccoli, quando la vita ancora non li aveva feriti, fatti soffrire e magari chiudere in se stessi. E allora comprese che ogni persona ha una bontà primordiale nel cuore e ha bisogno di qualcuno che lo comprenda e lo protegga con amore, proprio ognuno di noi.​

E capì che ognuna delle persone intorno a noi, un giorno, di fronte alla morte, arriverà a capire i suoi errori, e acquisirà quella saggezza che i suoi clienti ora le stavano mostrando con tanta profondità.​

Ecco quindi il semplice stratagemma per generare empatia verso qualunque persona: quando incontrerai una persona, specialmente se faticherai a provare a simpatia per lei, prova a pensare al bambino che è stato. Immagina ciò che può aver vissuto. Considera ciò che può aver sofferto.​

In fondo, siamo stati tutti piccoli bambini bisognosi di amore. Forse siamo tutti bambini feriti. Abbiamo tutti bisogno di amore.

Qui l’articolo originale apparso sul blog “Comunicare con il sorriso”