Fino in Vaticano con due asini per incontrare Papa Francesco

Due medici cattolici francesi, Elise Marie Naturel e Nils Payelle, hanno intrapreso insieme ai tre figli piccoli un pellegrinaggio da Bordeaux a Roma a piedi, per un totale di otto mesi di cammino, accompagnati da due asini che li hanno aiutati in tutto l’itinerario con i bagagli.

Questa famiglia di pellegrini francesi ha raccontato la sua storia di fede a Papa Francesco nell’Aula Paolo VI del Vaticano dopo aver visitato il santuario mariano di Lourdes, aver trascorso il Natale ad Assisi ed essere giunta finalmente a metà gennaio in Vaticano per pregare davanti alla tomba di San Pietro.

Familia Payelle

Il pellegrinaggio è servito anche a dedicare del tempo ai figli, Martin (6 anni), Loup (4) e Augustin (2), prendendosi una pausa dall’esercizio della professione medica in ospedale anche per insegnare ai bambini la fede, a risolvere gli ostacoli con serenità e a vivere con l’essenziale senza dipendere dalla tecnologia.

Niente tablet o smartphone per intrattenere i bambini nelle soste. Piuttosto, mamma e papà hanno usato canti e giochi e hanno insegnato ad apprezzare il silenzio, a partecipare ai compiti del fatto di doversi accampare, a godere della natura e a pregare insieme.

Familia Payelle

L’avventura è iniziata in estate ed è proseguita in inverno senza comodità, sopportando sole, pioggia, vento e freddo. La famiglia ha percorso la Via Francigena, che scorre da nord a sud nel centro dell’Europa, cominciando nella città inglese di Canterbury per finire a Roma, in Piazza San Pietro.