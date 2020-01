5 atteggiamenti per aumentare la propria autostima

Come possiamo aumentare la nostra autostima? Quando una persona ha una bassa autostima, tende ad abbassare i propri obiettivi di vita e a credere che non sarà mai in grado di trasformare i propri sogni in realtà.

Questo, però, non è vero. L’autostima è il grado di soddisfazione personale che abbiamo nei confronti di noi stessi, e varia in base agli aspetti della nostra vita su cui ci concentriamo.

Quando abbiamo una visione obiettiva di noi stessi, la nostra autostima è a un livello appropriato. È qualcosa su cui ciascuno di noi deve lavorare. Ecco i 5 atteggiamenti che vi aiuteranno ad aumentare la vostra autostima:

1 CONOSCERE IL PROPRIO GRADO DI COMPETENZA

Conoscersi è importante per poter capire se le proprie aspettative sono realistiche. Se voglio diventare un campione di Formula 1 ma non so guidare, le mie aspettative non sono realistiche e mi sentirò continuamente frustrato.

Questa frustazione scomparirà il giorno in cui riconoscerò che non sono un pilota eccezionale. Ciò non vuol dire desistere dalle mete più idonee. Ad esempio, posso stabilire l’obiettivo di imparare a guidare, il che rappresenterebbe un primo passo concreto.

2 ASSUMERE LA RESPONSABILITÀ DELLA PROPRIA VITA

Non possiamo permettere che altre persone decidano per noi. Dobbiamo essere noi a prendere le decisioni relative alla nostra vita. Se non esercitiamo la nostra libertà, la vita ci trascinerà in luoghi in cui magari non vogliamo andare.

La nostra autostima migliora quando assumiamo il controllo della nostra vita e sviluppiamo un senso di protagonismo in relazione al nostro futuro. Non possiamo controllare tutto ciò che ci accade, ma possiamo decidere che tipo di persona vogliamo essere.