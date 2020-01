12 cattolici che rendono il nostro mondo un luogo migliore

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

A volte le notizie che sentiamo possono essere desolanti, ed è facile perdere la speranza e avere la sensazione che non ci sia più bontà a questo mondo. La realtà, però, è che ci sono ancora innumerevoli cattolici santi e devoti che dedicano la propria vita a servire il prossimo come ha fatto Cristo.

Visto che lavorano in modo discreto, senza attirare l’attenzione sulla loro persona, questi uomini e queste donne passano però spesso inosservati. Il mondo ne è comunque pieno, ed è probabile che ce ne sia qualcuno anche tra i vostri amici o vicini… e anche tra voi!

Secondo lo scrittore britannico George Eliot, “il bene crescente del mondo dipende in parte da gesti ignorati dalla storia, e il fatto che per me e per voi le cose non vadano così male come avrebbero potuto è per metà merito di quanti condussero con lealtà una vita anonima e riposano in tombe dimenticate”.

Dedichiamo un momento a onorare 12 di questi eroi discreti e a rendere grazie a Dio per le innumerevoli persone la cui vita di bontà nascosta rende ogni giorno il nostro mondo un luogo migliore.