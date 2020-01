solitudine,

paura di rimanere single,

desiderio di allontanarsi dalla famiglia d’origine,

costume

impegno per via di un lungo fidanzamento,

pena per un fidanzato disabile,

ricatto della propria famiglia o matrimonio di interesse…

Nel consultorio, ho sentito più di una volta delle donne ammettere di essersi sposate senza essere davvero innamorate. I motivi:

C’è stato anche chi mi ha consultata di fronte al dubbio di doversi impegnare o meno, espresso nella frase: “Voglio bene al mio fidanzato, ma non sono innamorata”. Questo dubbio si radica in genere in un senso di colpa e una grande frustrazione, perché innamorarsi è il culmine dell’inclinazione naturale nell’uomo e nella donna a cercare l’unione.

Cosa significa innamorarsi?

Non ci si innamora quando e come si vuole con un atto di libera volontà. Si subisce l’“ebollizione” del proprio corpo come uomo o donna, di cui si incaricano inizialmente i nostri ormoni.

Può esserci un primo approccio di corrispondenza, un “Mi piace, è il mio tipo”, che si basa solo sull’attrazione fisica. Lo sguardo, il tocco delle mani, le labbra, la voce, il calore e la presenza fisica dell’altro ci colpiscono.

Per questo l’intensità dell’innamoramento ha origine nella nostra carne, come manifestazione più primaria della nostra sessualità, e si può quindi ben dire che è quando il cuore vince la partita contro la testa e la ragione si arrende felicemente, mettendo tutte le sue risorse al servizio dei sentimenti del cuore.

È quando appaiono le dinamiche proprie dell’innamoramento: