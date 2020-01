Santificare gli “avanzi” del pranzo della domenica: c’è dignità anche nello scarto

La cena della domenica sera era quella degli avanzi.

Nel giorno della festa, a pranzo, non erano previste mezze misure, perché, quando si fa festa, c’è bisogno di abbondanza.

E per questo i preparativi iniziavano al mattino presto, con spianatoie, mattarelli e braccia forti (delle nonne) ad impastare, e l’odore di soffritto e pomodoro che accompagnava la colazione.

Ma a quei tempi, la cucina circolare, che detto meglio “non si butta proprio niente”, era uno stile di vita e non un modo chic per essere cool.

La ragione era chiara e condivisa: il cibo è un dono, è il frutto di un sacrificio, il cibo è sacro.

E cucinare non era uno show ma una liturgia, in cui il reality era realtà e si cucinava per amore degli altri, si cucinava per condividere.

Per questo, la sera della domenica si rimettevano insieme gli avanzi del giorno, ma non con un colpetto di microonde direttamente nella vaschetta di plastica.

Proprio no.

Gli avanzi erano la materia prima di nuove rielaborazioni, di modifiche camouflage, di invenzioni creative, perché anche gli avanzi avevano la loro dignità.

E anche a cena, la domenica, la festa era santificata, come al “banchetto del re”.