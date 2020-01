Preghiera per la protezione di ogni vita umana

La Chiesa cattolica crede fermamente nella dignità intrinseca di ogni vita umana, dal concepimento alla morte naturale. Questo insegnamento rimarrà costante, anche se il mondo cerca di eliminare particolari gruppi di persone.

Servono sia la preghiera che l’azione per favorire una rinnovata “cultura della vita”, che rispetti ogni individuo vedendolo come un figlio di Dio.

Ecco una preghiera tratta dalla Messa intitolata “Per rendere grazie a Dio per il dono della vita umana”, che chiede a Dio di rafforzarci in questa battaglia per proteggere la vita umana a tutti i suoi stadi:

Dio, nostro Creatore,

rendiamo grazie a Te,

unico ad avere il potere di impartire il soffio di vita

quando formi ciascuno di noi nel grembo materno;

ti preghiamo di far sì

che noi che hai reso amministratori della creazione

possiamo rimanere fedeli a questo sacro impegno

e saldi nella salvaguardia della dignità

di ogni vita umana.

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio,

che vive e regna con te

nell’unità dello Spirito Santo

unico Dio, nei secoli dei secoli.