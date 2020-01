La ricetta di una donna di 102 anni sul matrimonio

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Pilar Suevos Fernández de Jove ha una lunga esperienza di matrimonio. Ha 6 figli, e molti nipoti e bisnipoti.

A 102 anni, riassume la sua esistenza dicendo che ha avuto “una vita molto felice, grazie a Dio”, ma non vuole portarsi il segreto della felicità nella tomba, e quindi ha deciso di condividerlo su YouTube in un video che dura appena 2 minuti.

Qual è il segreto della felicità, ovvero del successo nel matrimonio, secondo Pilar?

“Bisogna pensare”

“Quando ci si sposa bisogna pensare”. A suo avviso, questo implica il fatto di vedere com’è il fidanzato o la fidanzata, ma anche di “vedere le famiglie”. In questo modo, si eviteranno molte sorprese in futuro.

Folk Sixty

Questa donna, che vive nel paesino di Vilarrube (La Coruña, Spagna), spiega che “c’è in giro molta stupidità”, e sicuramente ha un po’ di ragione. In Spagna, ad esempio, il 50% dei matrimoni celebrati in chiesa non supera i 5 anni. Manca qualcosa, e Pilar dice che pensando si ottengono risultati migliori.

Per la sua ricetta infallibile, la signora aggiunge altri ingredienti:

Principi saldi. Genitori forti. Amici degni. Persone che sappiano correggere.

E infine, qualcosa che deve avvolgere tutto: “un amore sano, buono”.

Per Pilar, una vita di successo può riassumersi in una frase:

“La famiglia, l’unione familiare e Dio, che è nel nostro cuore. Tutto questo è una meraviglia”.

Ecco i 7 ingredienti della ricetta di Pilar in immagini:

Ecco Pilar Suevos nei suoi due minuti di YouTube:

https://youtu.be/LP4sufatp24