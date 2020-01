Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Nel pieno centro di Madrid, vicino a calle Fuencarral, circondata da negozi, bar e ristoranti alla moda, si nasconde una delle grandi meraviglie della capitale spagnola. Pochi conoscono questa piccola chiesa che fa angolo tra calle de la Puebla e Baja de San Pablo, accanto al Mercato di Sant’Ildefonso e a pochi metri dalla Gran Vía.

È un luogo piccolo, apparentemente oscuro e dal chiaro stile barocco, la cui facciata è sobria e a base di mattoni e gesso. Al suo interno si trova quella che per molti è la Cappella Sistina di Madrid.

La sobrietà della facciata e dell’ingresso fa stupire ancor di più una volta che si ammira l’interno, lussuoso e colorato. Gli affreschi si uniscono agli elementi architettonici, suscitando stupore in chi la visita per la prima volta. Molti si chiedono perché questa chiesa non figuri sulle guide turistiche e non venga fatta conoscere.

I dipinti sono opera di Juan Carreño de Miranda e Francisco Rizi, e mostrano la vita e la storia di Sant’Antonio, dall’apoteosi al miracolo della mula o al santo che cura un giovane che aveva perso una gamba. Accanto al santo, figurano alcuni re come Enrico II di Germania, Luigi IX di Francia e Santo Stefano d’Ungheria.