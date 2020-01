Genitori scoraggiati? Queste citazioni bibliche vi ricaricheranno

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Conoscete bene la scena: chiedete qualcosa a vostro figlio, lui vi ignora completamente. Sapete bene che vi ha sentito perfettamente: ha anche girato la testa verso di voi, senza peraltro degnarsi di rispondervi. E ci sono mille altri casi in cui dubitate di voi… «Sono un buon padre/una buona madre per mio figlio?» «Sono in grado di dargli quel che è meglio per lui?» «Sono capace di trasmettergli tutto quel che è essenziale perché divenga un adulto ben formato?».

Probabilmente questi dubbi vi accompagnano di continuo: siete consapevoli delle vostre mancanze. Forse per molti si dovrà pensare alla mancanza di pazienza, alla mancanza di coerenza nelle vostre reazioni. Non riuscite a controllare la vostra fatica, i vostri scatti d’ira, o (al contrario) siete completamente scoraggiati. Anche se credete di partire col piede sbagliato, coi vostri figli, non dimenticate che Dio è il miglior padre possibile, per voi come per loro. E allora, per farvi dare un colpo di reni, ecco una selezione di citazioni bibliche che vi ispireranno e vi daranno forza.

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]