Foto esclusive: le 10 chiese più belle di Manhattan

Quando Sant’Isaac Jogues celebrò la prima Messa a New York City – per una congregazione composta da appena altri due cattolici a Manhattan negli anni Quaranta del Seicento – avrebbe potuto difficilmente immaginare quello che sarebbe accaduto in futuro. Neanche nei suoi sogni più arditi avrebbe pensato come sarebbe diventata in tre secoli quella “piccola” isola di 57 chilometri quadrati.

La storia della Chiesa cattolica a New York è stata quantomeno tumultuosa. Dai primi giorni del rigido anticattolicesimo e della battaglia per la libertà religiosa ai milioni di immigrati cattolici di ogni angolo della Terra che hanno inondato la città, creando una cultura cattolica unica, se c’è una cosa che si può dire è che non esista altro luogo come New York.

Dall’inizio dell’Ottocento, insieme alla creazione della prima diocesi di New York, la crescita della Chiesa è stata esplosiva, con la fondazione di oltre due terzi delle 114 chiese presenti oggi, molte delle quali ancora attive. Le chiese variavano a livello di forma e dimensioni ed erano in genere centrate su una particolare origine etnica, spesso riflessa nel simbolismo della loro architettura.

Alcune hanno illustrazioni incredibili delle storie evangeliche nelle vetrate o negli affreschi, altre evocano un profondo senso di meraviglia e reverenza per via delle loro dimensioni. Qualcuna, poi, è tutto questo e anche di più, e sono quelle che vorremmo presentarvi oggi.

Alla fin fine, la bellezza di ogni chiesa è insita nel suo obiettivo, quello di essere un luogo per amministrare i sacramenti. È un luogo in cui Cristo e il Suo popolo entrano in comunione, e non serve necessariamente un bell’edificio con vetrate e marmo, ma come nel caso di queste 10 chiese, quello che è stato costruito punta a Colui che adoriamo e che guida chi adora attraverso la bellezza a incontrare Cristo in un modo straordinario, e c’è qualcosa da dire anche su questo.

Se capitate in città e siete interessati ad assistere alla Messa o a visitare una di queste chiese, ecco la lista completa con il link ai loro siti web: