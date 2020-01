I 5 libri più belli della settimana scelti per le donne

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Abbiamo inaugurato un nuovo file tipo Excel per appuntarci i titoli che incontriamo nel nostro quasi ininterrotto peregrinare per pagine web e social e segnare, a utilità reciproca, i libri già proposti nella famosa, a volte famigerata – almeno tra noi redattrici For Heri!-

La cosa buffa è che il problema vero è non tanto stanare qualcosa di dignitoso da proporre ogni venerdì quanto fare la fatica di scartare qualche titolo tra i tanti che incontriamo. Le storie di vita che qualcuno ha avuto non solo coraggio ma anche maestria nel tradurre in parole, righe, capitoli; i romanzi geniali che insospettabili penne ancora poco famose hanno tirato fuori; i manuali insoliti (come quello che vi ho messo oggi: ditemi che non sono la sola ad avere la perenne sensazione di avere un film da scrivere, una sceneggiatura sulla punta della lingua da tradurre in copione!), preghiere antiche e nuove, affondi inattesi nelle grotte chilometriche che la sapienza cristiana scava pazientemente da secoli…

Ci sentiamo, noi quattro, in modo del tutto indebito, degli insoliti operatori della salute. I libri, alcuni libri, se assunti correttamente, fanno bene. E giusto qualche giorno fa il nostro Editor ci ha segnalato una cosa. Che fa proprio al caso nostro. In pieno allarme morìa delle piccole librerie indipendenti, non di catena per intendersi, ecco che Elena, a Firenze, ha deciso di aprire la sua. Che definisce Farmacia letteraria (quindi oggi i titoli proposti sono sei! Come la traccia fantasma in fondo ai CD):