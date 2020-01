San Giovanni XXIII chiese una “crociata di preghiera” per l’unità della Chiesa

Durante il suo pontificato, San Giovanni XXIII è stato un deciso sostenitore dell’unità della Chiesa. Ha scritto un’intera enciclica sulla questione, intitolata Ad Petri Cathedram , che affrontava l’unità non solo tra i cristiani in generale, ma anche all’interno della Chiesa cattolica.

Al di sopra di tutto, riteneva che la preghiera fosse fondamentale per stabilire l’unità, richiamando la preghiera di Cristo “perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato” (Giovanni 17, 21).

San Giovanni XIII chiedeva poi una “crociata di preghiera” per l’unità. Il contesto di questa “crociata” era l’imminente Concilio Vaticano II, e se quell’evento è ormai passato, possiamo affermare che anche l’unità della Chiesa nel XXI secolo, “più che dall’umana attività e diligenza, dipende dalle ardenti preghiere innalzate a gara da tutti”.

Ecco le parole della sua esortazione alla preghiera, su cui dovremmo meditare e che dovremmo prendere in considerazione nella nostra vita, facendo tutto ciò che è in nostro potere per l’unità all’interno della Chiesa cattolica: